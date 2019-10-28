Altınöz Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Altınöz, mesajında, bağımsızlık sembolü olan cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milletinin, istiklal ve istikbaline göz diken işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı benzersiz bir zaferle neticelendirdiğini, büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesiyle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef edindiğini aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Bu hedefe giden kalkınma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş olan ülkemiz, bugün dünyanın söz sahibi, saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara maruz kalan ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları da bertaraf etmeyi başarmıştır. Demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi temel evrensel değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri sağlamdır ve inşa edilmekte olan yeni dünya düzeninde hak ettiği yeri alacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetin 96. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

KARABÜK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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