Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Avdancı: "İşyerimizde sürprizle karşılaştık"

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapatmasının ardından TümBelSen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı açıklama yaptı.

Belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Şube Başkanı Avdancı, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Başkan Vergili'nin çalışan personelle bir art niyeti olmadığını söyledi. Kapı giriş kartları olduğunu, giriş çıkışların kartlar sayesinde belli olduğunu ifade eden Avdancı, yasada kamu görevini düzgün yapmayan personelle ilgili müeyyidelerin belli olduğunu belirtti. Avdancı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arifesinde belediye iş yerimizde bir sürpriz ile karşılaştık. Sabah 08.30’dan itibaren belediye hizmet binasında görevli kadrolu memur ve sözleşmeli arkadaşlarımız mesai için iş yerine geldiklerinde belediye giriş kapımızın güvenlik görevlileri tarafından kapatılarak içeriye giriş yapan arkadaşlarımızı başkanımızın talimatıyla girişinin engellenmesiyle karşılaştık. 08.30’dan itibaren arkadaşlarımız belediyenin etrafında, caddede, çay ocağında falan kapı girişlerinin açılmasını bekledi" dedi.



“Personelin ne zaman mesaiye başladığı bu giriş kartlarımızdan bellidir”

Avdancı, 657’deki kamu hizmetinde müeyyidelerin belli olduğunu belirterek, “Saat 08.30’da mesaimiz başlıyor. Kapıların kapalı olduklarını ilk defa görüyoruz. Bizim giriş kartlarımız var. Personelin ne zaman mesaiye başladığı bu giriş kartlarımızdan bellidir. 657’de işe geç gelen, işi aksatan görevini kötüye kullanan kamu hizmetini düzgün yapmayanların müeyyideleri bellidir. Burada uyarı cezasından başlayarak, kınama, disiplin, 30’da 1 maaş kesimi ve ihraca kadar giden bir süreç vardır. Burada Belediye Başkanımızın kesinlikle çalışan personelle bir art niyet, olumsuz bir tavrının olduğuna inanmıyoruz. Ama biz burada vatandaşın hizmet alma hakkının da bir şekilde engellendiğini düşündük. Arkadaşlarımız bir çekingenlik içinde şuan belediyenin etrafında mesaisine başlayabilmek için beklemektedir" diye konuştu.

KARABÜK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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