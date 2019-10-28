7’den 70’e "Cumhuriyet Korteji"

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karabük’te "Cumhuriyet Korteji" yapıldı. Korteje 7’den 70’e yüzlerce kişi katıldı.

İstasyon Caddesi’nden başlayan ve Kent Meydanı’nda sona eren korteje, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte 7’den 70’e yüzlerce vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürk Anıtı’nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Belediye Bakan Yardımcısı Berker, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

KARABÜK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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