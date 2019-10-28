Ürkmezer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürkmezer, mesajında, cumhuriyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilişinin 96. yıl dönümünü milli birlik ve beraberlik içinde hep beraber kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aziz milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kanını ve canını ortaya koyarak kazandığı milli mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle kurulan cumhuriyetin, aradan geçen 96 yılda her türlü zorluk ve sıkıntılar karşısında dimdik ayakta kaldığını ve sonsuza kadar kalmaya devam edeceğini ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün 96. yılını coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimiz, savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesinin nasıl verebildiğinin en güzel göstergesidir. 15 Temmuz'da olsun, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olsun ordumuzun ve milletimizin, bağımsızlık irademize uzanan elleri canı pahasına kırarak destansı bir duruş sergileyip demokrasi tarihine geçirerek cumhuriyetimizin demokratik niteliğini perçinlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

KARABÜK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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