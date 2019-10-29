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Karabük’te "Cumhuriyet Bayramı" coşkuyla kutlandı Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halkın yoğun ...

İHA

Karabük'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Karabük’te "Cumhuriyet Bayramı" coşkuyla kutlandı Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halkın yoğun katılımıyla kutlandı

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Karabük Valisi Fuat Gürel’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı’nda devam etti. Törene Vali Gürel’in yanı sıra; CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Gürel ve Belediye Başkan Vekili Berker, vatandaşların bayramını kutladı.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, bugün, millet olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yedi düvele karşı verile Kurtuluş Mücadelesi sonrasında kurulan Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü tüm ülkede olduğu gibi Karabük’te de kutlamanın kıvancını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Milletin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyetin "Türk milletinin karakterine geleneklerine en uygun idare şekli" olması sebebiyle şüphesiz ki, Ulu önder Atatürk’ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Gürel, "Cumhuriyet; halk egemenliğinin, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür. Kısaca cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin, toplumsal ve siyasal değişim projesinin de adıdır. Cumhuriyet Türkiye’si, 1923’den bugüne kadar geçen süre içerisinde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültür ve sanatta, sanayide velhasıl her alanda çok önemli gelişmeler kaydederek bilgi toplumu olmayı başarabilmiş ve teknolojik alanda önemli başarılara imza atmış ülkelerin arasında yerini almıştır. Genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı, gelişen ekonomik gücü, köklü kültürü ve demokrasinin erdemleri ile binlerce yıllık devlet geleneğine ve büyük devlet olmanın tecrübe, hafıza ve refleksine sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bundan sonra da çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" dedi.
Dost bilinen bir kısım ülkelerin, bu coğrafyada sürekli nifak tohumları ektiğini aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"15 Temmuz’da değerlerimizi istismar edenlerle bölemedikleri ülkemizi, şimdi de kandırdıkları insanlarla kurdukları terör örgütleriyle bölmek istemektedirler. Ancak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve şimdi de Barış Pınarı Harekatıyla bu coğrafyanın sahipsiz olmadığını, istedikleri gibi at koşturamayacaklarını bütün dünyaya göstermiştir. Orta Doğu coğrafyasının barışa ve huzura kavuşabilmesi için ülkemizin her yönüyle güçlü olması gerekmektedir.
Şükürler olsun ki gücümüzü göstermeye başladık"
Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" oratoryosunun ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

KARABÜK

29 Ekim 2019 Salı

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