Ülkü ocaklarından ‘Cumhuriyet’ yürüyüşü

Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yılı kutlamaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı binası önünden başlayan yürüyüş Kemal Güneş Caddesinden devam ederken Kent Meydanında sona erdi. Yürüyüşe MHP İl Yönetimi, ilçe başkanları ve ülkü ocakları teşkilatları katıldı. Kent Meydanında konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Burak Kara, “96.Yılını kutladığımız aziz milletin Cumhuriyet Bayramı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Bağımsızlığımızın sembolü, Milli mücadelemizin nihai sonucu tüm dünyaya meydan okumanın zaferini yaşadığımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Aynı zamanda Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı aziz milletin ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur. Türkiye’nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, bu lanet emele hizmet eden kim varsa hem milletin varlığına kastetmek isteyen, hem de Cumhuriyetin değerlerine hücum eden hainlerdir. Bu hain kadroların oyunlarına Milli Mücadelede gözünü kırpamadan şehadete koşan ecdadımız nasıl geçit vermediyse, Milli Mücadele ruhuna sadık, vatanın her bir köşesinin şehit kanlarıyla sulandığı bilincine sahip, cumhuriyetin 57.Alayı,Ülkü Ocaklılar tarafından da geçit verilmeyecek. Gereken cevap en sert şekilde verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 96 yıl önce tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ülkücü yemininin edilmesi ile program sona erdi.

KARABÜK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:44

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