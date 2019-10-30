(Özel) Safranbolu evlerine "soyut" ve "somut" koruma UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde tarihi evler, yıllar önce yangın, deprem ve yıldırım düşmesine karşı hem soyut hem de somut olarak koruma altına alınmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Safranbolu evlerine "soyut" ve "somut" koruma UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ...

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi ev ve iş yerleri yıllar önce soyut olarak dini inanç ile birlikte somut olarak da sigorta yapılarak yangın, deprem ve yıldırıma karşı koruma altına alındığını gösteren "Balkan" levhaları geleceğe aktarılıyor.

(Özel) Safranbolu evlerine "soyut" ve "somut" koruma UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde tarihi evler, yıllar önce yangın, deprem ve yıldırım düşmesine karşı hem soyut hem de somut olarak koruma altına alınmış

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, tarihi ev ve iş yerleri yıllar önce soyut olarak dini inanç ile birlikte somut olarak da sigorta yapılarak yangın, deprem ve yıldırıma karşı koruma altına alındığını gösteren "Balkan" levhaları geleceğe aktarılıyor.
Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak anılan Safranbolu’da, genelde evler 2 ya da 3 katlı binalardan oluşurken, çoklu nüfus nedeniyle 8 oda bulunurken, yapıların ahşap kapı ve tavanları süslemeleriyle güzel görüntü oluşturuyor.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, ev ve iş yerleri insanlar tarafından yangına, deprem ve yıldırımlara karşı dini inançlara göre "Ya Celil", "Ya Hafız", "Maşallahü Kane" gibi tevekkül sözleriyle soyut olarak korumaya çalışırken, somut olarak da koruma altına alındı. O dönemde Safranbolu halkı evlerini yangın, deprem ve yıldırımlara karşı korumak için 1912’de Bulgaristan’da kurulan "Balkan" sigorta şirketine evlerini sigortalattı.
Sigortalatılan evlerin girişlerine sigorta şirketine ait levha asılırken, zamanla bu levhalar kayboldu. İlçede bazı tarihi evlerde bu levhalara rastlanırken, bu uygulamanın Safranbolu’da ticari kültürün, riski karşılama becerisi ve bilgisinin somutlaştığı örnekler olarak görülüyor.
Kent üzerine araştırmalar yapan ve kitapları bulunan araştırmacı yazar Aytekin Kuş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun geçmişin geleceğe taşınmasında en büyük örnek olduğunu söyledi. Safranbolu’nun eski yaşama sanat ve güzelliğinin bugüne aktarımının kolay olduğu bir ilçe olduğunu ifade eden Kuş, "Safranbolu kendine özgü yaşam biçimini bazı felsefelerle yüklemiş eski zaman tanığıdır. Bunu soyut ve somut örneklerle gösterebiliriz. Evlerimizde yangına, depreme, yıldırıma karşı tevekkül sözleri vardır. Bunlar ’Ya Celil’, ’Ya Hafız’, ’Maşallahü Kane’ gibi. Bunun dışında somut olarak evlerin sigorta edilmesiyle sonuçlanmış. Bunları Safranbolu evlerinde görmek mümkün. Balkan sigorta 1912’de Bulgaristan’da kurulmuş. Safranbolu evlerinin ve iş yerlerinin sigortasını yapmış. Sigorta geleceğe karşı bir güvence oluşturma birikim ve kazanımıdır. O nedenle bazı hemşehrilerimiz bu riski karşılamak amacıyla sigortalamışlar. Zaman içerisinde bu levhalar kayboldu. Bir iki örneği bugün görebilirsiniz. Bu Safranbolu’daki ticari kültürün, riski karşılama becerisi ve bilgisinin somutlaştığı örnekler. Safranbolu yaşantısını yalınlık içerisinde soyluluk geleneğiyle sürdürmüştür. Her öğesinde geçmişin geleceğe taşınmış izlerini görmek mümkündür" diye konuştu.

KARABÜK

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye çalışanları bu sefer geç kalmadı
YEREL HABERLER Belediye çalışanları bu sefer geç kalmadı
Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldiler
YEREL HABERLER Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında ...
DATÜB'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER DATÜB'dan 29 Ekim mesajı
Ülkü ocaklarından ‘Cumhuriyet’ yürüyüşü
YEREL HABERLER Ülkü ocaklarından ‘Cumhuriyet’ yürüyüşü
İş adamı Ünal'dan Safranboluspor'a büyük destek
YEREL HABERLER İş adamı Ünal'dan Safranboluspor'a büyük destek
Karabük’te "Cumhuriyet Bayramı" coşkuyla kutlandı Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halkın yoğun katılımıyla kutlandı
YEREL HABERLER Karabük’te "Cumhuriyet Bayramı" coşkuyla ...
Safranbolu'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Safranbolu'da 29 Ekim coşkusu
Doğal fotoğraf platosu "safran tarlaları"
YEREL HABERLER Doğal fotoğraf platosu "safran tarlaları"
Voleybol turnuvasının şampiyonu Jandarma
YEREL HABERLER Voleybol turnuvasının şampiyonu Jandarma
Sınıf arkadaşları 56 yıl sonra buluştu
YEREL HABERLER Sınıf arkadaşları 56 yıl sonra buluştu
Ürkmezer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Ürkmezer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
7’den 70’e "Cumhuriyet Korteji"
YEREL HABERLER 7’den 70’e "Cumhuriyet Korteji"
MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur’dan Cumhuriyet Bayramı ...
Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Avdancı: "İşyerimizde sürprizle karşılaştık"
YEREL HABERLER Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Avdancı: ...
Altınöz Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Altınöz Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Başkan Köse'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı
YEREL HABERLER İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı
Mescier Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Mescier Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Rektör Polat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Polat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Çaylı'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı'dan 29 Ekim mesajı
Vali Gürel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Belediye başkanı, işe geç kalan personeli binaya aldırmadı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, işe geç kalan personeli binaya ...
Karabük´te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu
YEREL HABERLER Karabük´te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu
MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı Böylesi de Türkiye’de ilk defa görüldü Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “İşçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok”
YEREL HABERLER MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X