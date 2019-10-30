DATÜB'dan 29 Ekim mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DÜTAB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ziyatdin Kassanov, mesajında, cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünü kutladığını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Kassanov, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bizler Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak her zaman Türkiye'mizin yanındayız. Bu onurlu günde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu anlamlı günde başta aziz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizin haklı hatırasını yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm Türk dünyasına ve Ahıska Türklerine verdiği desteği her zaman yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

KARABÜK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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