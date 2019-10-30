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Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar

DHA

KARABÜK´ün Yenice ilçesinde, evlerinde çıkan yangında canlarını son anda kurtaran aile, enkazda, sakladıkları 20 bin TL para ve 20 bin TL değerindeki altınları aradı.
Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde, Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Uyanan Ali Demir, eşi, kızı, damadı, torunu ve oğlunu uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Ali Demir ve alzheimer hastası eşi Atike Demir, çocuklarının evine götürüldü. Ali Demir´in oğlu Hayri Demir, kızı Havva ve damadı Kenan Poyraz ile torunu Merve Poyraz, enkazda, evde sakladıkları 20 bin TL para ile 20 bin TL değerindeki altınlarını aradı. Aile, iş makinesiyle kaldırılıp kamyona yüklenen enkazda aramalarını sürdürdü ancak sonuç alamadı.
ALTINLARI ARIYORLAR
Hayri Demir paraların yandığını düşündüğünü, altınları ise aradıklarını belirterek, "Babam bir çıtırtı duyuyor. Annemin, yeğenimin feryadıyla uyandım. Ev yanıyor diye kalktım ayağa. Çatı kızarmaya başlamıştı. Pijamalarımızla kendimizi dışarıya zor attık. 10 dakika demeden de çatı çöktü. Hayatta neyimiz varsa içerideydi. Paralarımızla beraber hepsi kül oldu" dedi.
BİRİKİMİ YANDI
Havva Poyraz ise gözyaşları içinde "Çoluğuma çocuğuma bir simit aldım da yanına ayran almadım. Çocuklarım var dedim. Kim ne verdiyse biriktirdim. Yavrularımın diye eve saklamıştım. Hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.
Merve Poyraz da, "Elimde leğenlerle söndüreceğimizi zannettim. Hortumu bulmaya çalıştım. Hiçbir şey alamadık. Bir tek cep telefonlarımız vardı. Onunla da 112'yi ve jandarmayı aradık" dedi.

KARABÜK

30 Ekim 2019 Çarşamba

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