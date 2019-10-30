Hafriyat kamyonu üzerindeki kum dökülerek ilerledi

KARABÜK'te bir hafriyat kamyonu kasasından dökülen kum ile yoluna devam etti. Durum, trafikteki diğer sürücüler için tehlike oluştururken, yolda ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'ten Ankara istikametine giden 34 KM 7722 plakalı hafriyat kamyonundan yola kum döküldü. Hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam ederken, hem çevreyi kirletti hem de arkasından gelen diğer sürücülere tehlike yarattı. Bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARABÜK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

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