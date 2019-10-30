Safranbolu TSO YÖREX Fuarı'na katıldı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10. kez gerçekleşen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldı.

Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, fuara 81 ilden 164 oda ve borsanın yanı sıra; kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, üretici birlikleri ve firmalardan 647 katılımcı ve 200 binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Acar, "Antalya’da gerçekleşen Yörex Yöresel Ürünler Fuarında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak stant açtık. Türkiye'nin dört bir yanında gelen katılımcılar şehirlerinin yöresel ürünlerini tanıttığı fuarda bizde Safranbolu’muzun coğrafi işaretli ürünleri olan Safranbolu safranı ve Safranbolu lokumunun yanı sıra Safranbolu sirkesini de en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Standımızı onurlandıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’na da Safranbolu safranı ve Safranbolu lokumu ikram ettik. Her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısında ciddi artış gözlemlenen fuarda ilk defa Safranbolu standı kuruldu. Bu standı da odamız tarafından kurulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Fuarda Safranbolu’muzun ve yöresel ürünlerimizin tanıtımı için elinden geleni yapan tüm firmalarımıza meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Safranbolu’muza katma değer katacak her türlü projenin içinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

KARABÜK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

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