Safranbolu'da "Çocuklarımız ve Sosyal Medya" semineri

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından öğrenci velilerine yönelik "Çocuklarımız ve Sosyal Medya" konulu seminer düzenlendi.

Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrenci velilerine bilgilendirmede bulundu. Gümüş, sosyal medya kullanımının her geçen gün yaygınlaşmakta olduğunu söyledi.

Günlük hayatın ayrılmış bir parçası haline gelen sosyal medyanın, doğru kullanılmadığında olumsuz sonuçları olabilecek bir faktör olarak görüldüğünü ifade eden Gümüş, "Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımının son derece yoğunlaştığı günümüzde çokça tartışılmaya başlanan bir konu oldu. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, internet ve sosyal ağlarda geçirilen zamanın artmasına hatta insanların günlük hayatlarındaki öncelikli birçok işlerini erteledikleri sorunlu bir alanın oluşmasına neden oldu. Bu durum, sosyal medya ağlarına bağımlılığı ve özellikle çocuk ve ergenler için bir takım risk unsurlarını da beraberinde getirdi" dedi.

Gümüş, sosyal hayatta özellikle genç bireylerin, sürekli gelişen iletişim teknolojisiyle birlikte sosyal medya etkileşim ağlarına istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişim sağlayabildiklerini, genç bireylerin mobil cihazlarını yanlarından ayrılmadığını; sosyal medya ağlarında her an bulunma isteği taşıyabildiklerini, bu isteğin, kullanım sıklığı ve kullanım süresinde artışa neden olduğunda ise birtakım sorunların ortaya çıkmasına olanak teşkil ettiğini belirtti.

Gümüş, bu bağlamda gençlere doğru rol model olunması gerekliliğini belirterek, daha çok kitap okunması ve aile ile çocukların etkili zaman geçirmesinin çocuklara olumlu katkı sunacağını söyledi.

Soru cevabın ardından seminer tamamlandı.

