Kaymakam vekilleri göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük'e atanarak göreve başlayan Eskipazar, Eflani ve Ovacık kaymakam vekilleri Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Eskipazar Kaymakam Vekili Emrah Bütün, Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz ve Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında kabul eden Vali Gürel, kaymakam vekillerine yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

Mesleğin başında olan kaymakam vekilleri ile tecrübelerini paylaşan Vali Gürel, mesleğe dair tavsiyelerde bulunarak yeni görevlerinin Karabük'e, ilçelere ve kendilerine hayırlı olmasını diledi.

KARABÜK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.