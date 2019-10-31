Başkan Köse vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk toplantılarıyla vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm buluyor.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla buluşan Köse, toplantıların Safranbolu ve halkı adına oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinlediklerini ve birlikte çözüm üretiklerini ifade eden Köse, "Daha önce de belirttiğimiz üzere vatandaşlarımızın istekleri ya da şikayetlerinin kayıtlarını tutuyoruz. Yerine getirilmesini istediklerin hizmetin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda kendilerini mutlaka bilgilendiriyoruz. Burada amacımız yalnızca vatandaşı dinlemek değil, amacımız talebini aldığımız vatandaşımızın isteğinin yerine getirilip getirilmediğini de takip etmek. Her hafta aldığımız olumlu geri dönüşler ise bizlerin çok daha büyük bir şevkle çalışmamıza vesile oluyor. Ben bu vesile ile ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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