Karabük'te ağaçlandırma çalışması

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde ağaçlandırma, çimlendirme ve yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karabük için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük’ün her noktasında yeşillendirme ve yeşili koruma çalışmalarını büyük bir özenle sürdüreceklerini ifade etti.

Yeşil alanları oluşturmaktan daha önemlisinin bu alanları koruyup, yaşatabilmek olduğunu vurgulayan Başkan Vergili, "Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak, yeşiller içinde bir Karabük'ü hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

KARABÜK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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