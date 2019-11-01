Başkan Köse muhtarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin ile bazı birim müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda muhtarlar tarafından mahallelerindeki sorunlar, yapılmasını istedikleri hizmetler Başkan Köse’ye iletilirken tüm talepler tek tek ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı.

Sohbet havasında geçen toplantının ardından bir açıklama yapan Köse, "Hem bizim hem de muhtarlarımızın ortak amacı bizlere geçmişten miras kalan bu güzel kenti hali hazırda hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza ve gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir şekilde bırakmak, hizmet bayrağını her daim yukarıda tutmak. Bu nedenle böylesi toplantılar ile bizlerden istenileni, mahallelerin sorunlarını daha yakından ve anında öğrenebiliyoruz. Bu sayede hizmetin daha da çabuk gerçekleşebileceğine inanıyorum" dedi.

Toplantı sonunda muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Köse, toplantıların belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini söyledi.

KARABÜK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

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