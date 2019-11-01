Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

DHA

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram (56), bilgisayar mühendisi damadının kendisi için tasarladığı ve Çan 2.0 adını verdiği takip cihazı ile hayvanlarını takip ediyor. 1 kilometre uzaklığa kadar hayvanları takip etmeyi sağlayan cihaza cep telefonundan bağlanılarak takip edilebiliyor.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram (56), bilgisayar mühendisi damadının kendisi için tasarladığı ve Çan 2.0 adını verdiği takip cihazı ile hayvanlarını takip ediyor. 1 kilometre uzaklığa kadar hayvanları takip etmeyi sağlayan cihaza cep telefonundan bağlanılarak takip edilebiliyor.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları´ndan emekli olduktan sonra Eflani ilçesine bağlı Seferler Köyü´ne yerleşen, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bayram, biri buzağı 5 büyükbaş hayvan besliyor. Ankara´dan 1 ay önce misafirliğe gelen damadı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü´nde doktora öğrencisi olan Mustafa Uçar (30), kayınpederinin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı adına da `Çan 2.0´ verdiği hayvan arama cihazını hediye etti. İbrahim Bayram, 2 cihaz ve bir cep telefonu uygulamasından oluşan, şarjı 2 gün giden `Çan 2.0´ın bir cihazını hayvanlarından birinin boynuna taktıktan sonra tüm hayvanlarını takip etmeye başladı.
Evinden 1 kilometreye kadar mesafede hayvanlarının yerini cep telefonuyla nerede takip eden İbrahim Bayram, "Hayvanları araması çok zor oluyordu. Nerde olduklarını bilemediğimiz için tepe tepe dolaşıyorduk. Şimdi bu cihaz sayesinde nerede olduklarını biliyorum ve o tarafa doğru gidiyoruz. Kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiği için bulması da kolay oluyor" dedi.
Şimdiye kadar aldığı en önemli ve en değerli hediye olduğunu belirten Bayram, "Hayatımızı kolaylaştırdı. 2-3 saat hayvan arıyorduk. Evimden, oturduğum yerden onları takip edebiliyorum. Diğer birçok işimi erken bırakmak zorunda kalıp hayvan aramaya gidiyorduk. Şimdi ise evimden hayvanın nerede olduğunu görüp aramadan o istikamete gidiyoruz" diye konuştu.
Cihazın sadece 1 kilometre mesafeye kadar hayvanlarını gösterdiğine dikkat çeken Bayram, "Tam profesyonel bir cihaz değil bu. Damadım daha uzun mesafelisini yapabileceğini ama biraz masraflı olacağını söyledi" diye konuştu.

KARABÜK

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Köse muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Köse muhtarlarla buluştu
Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak ...
Milli boksör Güneri Yenice'de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Milli boksör Güneri Yenice'de öğrencilerle buluştu
Safranbolu'da "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı" toplantısı
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek ...
Karabük'te ağaçlandırma çalışması
YEREL HABERLER Karabük'te ağaçlandırma çalışması
Başkan Köse vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Köse vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Öğrenciler ‘Şehirler ve Kokular’ projesi ile Karabük’ü tanıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘Şehirler ve Kokular’ projesi ile ...
Kaymakam vekilleri göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam vekilleri göreve başladı
Safranbolu'da "Çocuklarımız ve Sosyal Medya" semineri
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Çocuklarımız ve Sosyal Medya" semineri
Validen Telabyad gazisi teğmen Yerlikaya'ya ziyaret
YEREL HABERLER Validen Telabyad gazisi teğmen Yerlikaya'ya ziyaret
Safranbolu’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu’da asfalt çalışması
Batı Karadeniz'e yağmur uyarısı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'e yağmur uyarısı
Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede
Safranbolu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Safranbolu’da uyuşturucu operasyonu
Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4’ü aktif 5 polis adliyede
YEREL HABERLER Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4’ü aktif 5 ...
Bu saat 222 yıldır çalışıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 1797 yılında yaptırılan saat, 222 yıldır aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Bu saat 222 yıldır çalışıyor UNESCO Dünya Miras ...
Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada
Halk otobüsünün çarptığı öğrenci yaralandı Servis şeridinden hızla giden otobüsün öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Halk otobüsünün çarptığı öğrenci yaralandı Servis ...
Milletvekillerinden Düzçam Göleti'nde inceleme
YEREL HABERLER Milletvekillerinden Düzçam Göleti'nde inceleme
KBÜ’de ‘Türkoloji Paneli’ yapıldı
YEREL HABERLER KBÜ’de ‘Türkoloji Paneli’ yapıldı
Safranbolu TSO YÖREX Fuarı'na katıldı
YEREL HABERLER Safranbolu TSO YÖREX Fuarı'na katıldı
KBÜ ile Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER KBÜ ile Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi ...
Hafriyat kamyonu üzerindeki kum dökülerek ilerledi
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu üzerindeki kum dökülerek ilerledi
Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar
YEREL HABERLER Yanan evlerinin enkazında para ve altın aradılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X