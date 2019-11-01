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"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı"

İHA

Karabük'te, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) 20192020 eğitim öğretim yılı çalışmaları başladı.

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı"

Karabük'te, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) 20192020 eğitim öğretim yılı çalışmaları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde okul ve kurumlarda görev yapan Din Merkez Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'nda, Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı" 20192020 eğitim öğretim yılı çalışmaları başladı.
Düzenlenen DÖGEP çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş ile il genelindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı.
Eğitimden önce konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün web sitesindeki çalışmaları yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Seçmeli din eğitimi derslerini öğrencilere sevdirerek daha çok itina gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vargeloğlu, seminere katılım sağlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Kızıler tarafından "Din eğitimi ve öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalar, din öğretiminde tartışılan yeni yaklaşımlar, iyi örnekler, özgün projeler, örnek uygulamalar ve orijinal düşünceler" konulu eğitim verildi.

KARABÜK

01 Kasım 2019 Cuma

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