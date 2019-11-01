Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor

Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye tarafından sokak hayvanlarının ameliyat ve tedavileri yapıldıktan sonra, en az 3 gün gözetim altında tutuluyor. Kayıt altına alınan sokak hayvanları bir süre Karabük Belediye barınağında bakılarak alındığı ortama geri bırakılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bizler kadar sokaktaki sahipsiz hayvanlarında sağlıklı bir yaşam hakkı var. Hayvan dostu bir yerel yönetim anlayışı ile hem sokak hayvanlarımızın sağlıklı yaşamlarını hem de çevreye ve insanlara zarar vermesini önlemek amacı ile sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

KARABÜK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.