Gümüş’ten destekleme yetiştirme kurslarına ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında idareci ve öğretmenlerle görüşen Gümüş, Safranbolu'nun eğitim öğretim başarısını artırmak için yapılabilecek çalışmalar ile destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliği artırma yolları üzerinde durdu.

Sınıflarda öğrenci ve öğretmenleri ziyaret eden Gümüş, "Siz kıymetli öğrencilerimiz bizim geleceğimiz adına çok önemlisiniz. Öncelikle hepinizi hafta sonu tatilinde olmanıza rağmen okullarımıza gelerek kurslara katıldığınız için tebrik ediyorum. Sizlerin dünya ile rekabet edecek bilgi donanımına sahip olmanız gerekmekte bunu sağlarken, aynı zamanda sosyal sportif ve kültürel faaliyetlerde de en aktif rol almalısınız. Bu şekilde çok yönlü gelişiminizi sağlayabilirsiniz. Burada sizler için fedakarca ders anlatan, rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. 2023 Eğitimin Vizyonu doğrultusunda hız kesmeden faaliyetlere devam edeceğiz. Bol bol okuyacağız, araştıracağız ve geleceğe yön vereceğiz" dedi.

KARABÜK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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