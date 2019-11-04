DKMP’nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice’de yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı Yenice’de yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantı Yenice Ihlamur Teras tesislerinde yapıldı. Toplantıya bölge müdür yardımcıları, merkez şube müdürleri, il şube müdürleri ve milli parklar müdürleri katıldı.Açılış konuşmalarının ardından Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık Karabük ilinde devam eden 2019 yılı yatırımlarını ve faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle Baklabostan Tabiat Parkına bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan alt yapı ve yatırımlarla birlikte Karabük’te ekoturizm konusunda cazibe merkezi olacağını dile getiren Işık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Kurum faaliyetleri hakkında da bilgi aktarılan toplantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarının ardından sonra erdi.

KARABÜK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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