AK Parti teşkilatı basınla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, milletvekilleri ve teşkilat kademesiyle birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ak Partinin Türkiye'de 17. yıldır iktidarda kalan ilk parti olduğunu, Ak Partinin halka yakın, halka hizmet eden bir parti olduğunu ve gücünü halktan aldığını söyledi.

AK Parti’nin hizmet anlamında ülkeye 17 yılda çok şeyler kattığını kaydeden Altınöz " 17 yıllım iktidar döneminde AK parti çok ciddi badireler atlattı. E muhtarlar, kapatma davaları ve darbe girişimleri derken bugünlere geldi. Bugünde dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çok önemli konjektörde duruşu ve çizgisi ile milletimizin gönlünde taht kurmaktadır. Ülkemize hizmet ederken, Karabük’te çok büyük hizmetler yaptı. Değişen dünyada ve gelişen şartlarda mutlaka şehirlerin, ülkenin talepleri istekleri, beklentileri devam etmekte, değişmektedir. Siyasette halkın milletin beklentilerini sorunlarını çözme sanatıdır. Bizde Karabük’te 2022’deki sorunların neredeyse tamamını çözmüş bir iktidarız. 17 yıl sonra değişen ve gelişen başka sıkıntılar da olmakta, 20 yıl sonra başka sıkıntılarda olacak. Siyaset yapanlar bu sorunu çözemeye gayret edecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra halkımıza mahcup olmadan elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımıza yük olan değil onun yükünü alan bir teşkilat olarak mücadele etmekteyiz” diye konuştu.

Kongre süreçlerinin de başladığının altını çizen Altınöz, Kasım ve Aralık ayı itibari ile ilçe delege seçimlerinin yapılacağını, delege seçimleri sonrası kongrelerin belirlenen tarihlerde yapılacağını belirterek "Ocak ayından itibaren ilçeleri, haziran ayında il kongreleri başlayacak. 2021’de de büyük kongremizi yapacağız. Kongre süreci bir yenilenme sürecidir. Her kongreden partimiz güçlenerek çıkmıştır. Bu süreçte AK Parti Karabük teşkilatları güçlenerek çıkacaktır." Dedi

AK Parti öncesi ve sonrasını özetleyen AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KARDEMİR'in geçmişte yaşadığı sıkıntılardan sonra bugün geldiği noktanın önemine vurgu yaparak, “KARDEMİR artık yüksek teknolojiye geçiş yapıyor. Bu hem Karabük hem de Türkiye için çok önemli.Türkiye ilk demirini Karabük’te üretti. Bu bakımında çeliğin ve demirin başkenti durumundayız. Zaman geçtikçe işler durmuyor ilerliyor. Teknoloji her geçen gün değişiyor. Artık dünyada geçerli üç şey var; üretken sanayi, ileri teknoloji ve Milli Savunma sanayine geçişi sağlamak. Biz ülke olarak ve Karabük olarak etrafımızda olup bitenleri iyi okuyup değerlendirip, ikinci bir 9495’li yılları yaşamamız gerekiyor. Teknolojiyi, gelişmeyi ve çağın icatlarını iyi takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Ankara’da milletvekili Cumhur Ünal ile birlikte Karabük’ün sorunları ve talepleri noktasında bakanlar nezdinde ziyaretler yaptıklarını da ifade eden Güneş, " Keytepe Kayak Merkezi bitti bitecek. Karaağaç köyünde istinat duvarları örme işinde sona gelindi. Ulaşımı daha kolay sağlanması için gerekli çalışmalar en üst seviyede yapılıyor. Amacımız Keltepe Kayak Merkezini Safranbolu ile entegre hale getirmek. Yani Safranbolu'yu gezip gören turisti buraya getirip, Keltepeyi cazibe merkezi yapmak. Bunun yanında bütün köy yollarımızı sıcak asfalt ile tanıştırıyoruz. Bu noktada Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yollar kolaylaştıkça, köylere ulaşımda daha çok olacak." diye konuştu.

AK Parti Karabük milletvekili Cumhur Ünal ise, Devletin ödenekleri çerçevesinde yatırımların sürdüğünü aktararak, “ Bölgemizde sulama ile ilgili olarak Düzçam göletinde bent kısmında zemininde kayma nedeniyle yer değişikliğine gidilerek çalışmalar devam ediyor. Düzcam göletinin Saitler Köyü başta olmak üzere Pirinçlik'e kadar sulama amaçlı kullanılacak ve aynı zamanda yangın göleti olarak da kullanılacak. Karabük'te sağlıktan, yola, her alanda büyük yatırımların yapılıyor ve bunları yakından takip ediyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bizde bu değişimler karşısında çalışmalarımıza yön veriyor, çıkan yeni sorunları ve ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Toplantıya, Bölge Koordinatörü Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ile ilçe başkanları da katıldı.

