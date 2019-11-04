AK Parti teşkilatı basınla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti teşkilatı basınla bir araya geldi

İHA

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, milletvekilleri ve teşkilat kademesiyle birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti teşkilatı basınla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, milletvekilleri ve teşkilat kademesiyle birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ak Partinin Türkiye'de 17. yıldır iktidarda kalan ilk parti olduğunu, Ak Partinin halka yakın, halka hizmet eden bir parti olduğunu ve gücünü halktan aldığını söyledi.
AK Parti’nin hizmet anlamında ülkeye 17 yılda çok şeyler kattığını kaydeden Altınöz " 17 yıllım iktidar döneminde AK parti çok ciddi badireler atlattı. E muhtarlar, kapatma davaları ve darbe girişimleri derken bugünlere geldi. Bugünde dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çok önemli konjektörde duruşu ve çizgisi ile milletimizin gönlünde taht kurmaktadır. Ülkemize hizmet ederken, Karabük’te çok büyük hizmetler yaptı. Değişen dünyada ve gelişen şartlarda mutlaka şehirlerin, ülkenin talepleri istekleri, beklentileri devam etmekte, değişmektedir. Siyasette halkın milletin beklentilerini sorunlarını çözme sanatıdır. Bizde Karabük’te 2022’deki sorunların neredeyse tamamını çözmüş bir iktidarız. 17 yıl sonra değişen ve gelişen başka sıkıntılar da olmakta, 20 yıl sonra başka sıkıntılarda olacak. Siyaset yapanlar bu sorunu çözemeye gayret edecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra halkımıza mahcup olmadan elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımıza yük olan değil onun yükünü alan bir teşkilat olarak mücadele etmekteyiz” diye konuştu.
Kongre süreçlerinin de başladığının altını çizen Altınöz, Kasım ve Aralık ayı itibari ile ilçe delege seçimlerinin yapılacağını, delege seçimleri sonrası kongrelerin belirlenen tarihlerde yapılacağını belirterek "Ocak ayından itibaren ilçeleri, haziran ayında il kongreleri başlayacak. 2021’de de büyük kongremizi yapacağız. Kongre süreci bir yenilenme sürecidir. Her kongreden partimiz güçlenerek çıkmıştır. Bu süreçte AK Parti Karabük teşkilatları güçlenerek çıkacaktır." Dedi
AK Parti öncesi ve sonrasını özetleyen AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KARDEMİR'in geçmişte yaşadığı sıkıntılardan sonra bugün geldiği noktanın önemine vurgu yaparak, “KARDEMİR artık yüksek teknolojiye geçiş yapıyor. Bu hem Karabük hem de Türkiye için çok önemli.Türkiye ilk demirini Karabük’te üretti. Bu bakımında çeliğin ve demirin başkenti durumundayız. Zaman geçtikçe işler durmuyor ilerliyor. Teknoloji her geçen gün değişiyor. Artık dünyada geçerli üç şey var; üretken sanayi, ileri teknoloji ve Milli Savunma sanayine geçişi sağlamak. Biz ülke olarak ve Karabük olarak etrafımızda olup bitenleri iyi okuyup değerlendirip, ikinci bir 9495’li yılları yaşamamız gerekiyor. Teknolojiyi, gelişmeyi ve çağın icatlarını iyi takip etmemiz gerekiyor" dedi.
Ankara’da milletvekili Cumhur Ünal ile birlikte Karabük’ün sorunları ve talepleri noktasında bakanlar nezdinde ziyaretler yaptıklarını da ifade eden Güneş, " Keytepe Kayak Merkezi bitti bitecek. Karaağaç köyünde istinat duvarları örme işinde sona gelindi. Ulaşımı daha kolay sağlanması için gerekli çalışmalar en üst seviyede yapılıyor. Amacımız Keltepe Kayak Merkezini Safranbolu ile entegre hale getirmek. Yani Safranbolu'yu gezip gören turisti buraya getirip, Keltepeyi cazibe merkezi yapmak. Bunun yanında bütün köy yollarımızı sıcak asfalt ile tanıştırıyoruz. Bu noktada Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yollar kolaylaştıkça, köylere ulaşımda daha çok olacak." diye konuştu.
AK Parti Karabük milletvekili Cumhur Ünal ise, Devletin ödenekleri çerçevesinde yatırımların sürdüğünü aktararak, “ Bölgemizde sulama ile ilgili olarak Düzçam göletinde bent kısmında zemininde kayma nedeniyle yer değişikliğine gidilerek çalışmalar devam ediyor. Düzcam göletinin Saitler Köyü başta olmak üzere Pirinçlik'e kadar sulama amaçlı kullanılacak ve aynı zamanda yangın göleti olarak da kullanılacak. Karabük'te sağlıktan, yola, her alanda büyük yatırımların yapılıyor ve bunları yakından takip ediyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bizde bu değişimler karşısında çalışmalarımıza yön veriyor, çıkan yeni sorunları ve ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" dedi.
Toplantıya, Bölge Koordinatörü Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ile ilçe başkanları da katıldı.

KARABÜK

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KARDEMİR Başkanvekili Öz: Savunma ve otomotiv sanayine çelik üretmeye başladık
YEREL HABERLER KARDEMİR Başkanvekili Öz: Savunma ve otomotiv ...
KARDEMİR 150 milyonluk yatırımla 3,5 milyonluk üretim hedefi için önemli bir adım daha attı KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: " Önümüzdeki yıl dünyada 100 büyük entegre tesisinden biri olacağız"
YEREL HABERLER KARDEMİR 150 milyonluk yatırımla 3,5 milyonluk üretim ...
DKMP’nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice’de yapıldı
YEREL HABERLER DKMP’nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice’de ...
Safranbolu'da "Başarıda Anne-Baba Rolleri" semineri
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Başarıda Anne-Baba Rolleri" semineri
Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Hatalı sollama yapan hafif ticari araç, otomobil ile ...
Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ...
Organ bağışı hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Organ bağışı hayat kurtarıyor
Gümüş’ten destekleme yetiştirme kurslarına ziyaret
YEREL HABERLER Gümüş’ten destekleme yetiştirme kurslarına ziyaret
Sınıf arkadaşları 30 yıl sonra buluştu
YEREL HABERLER Sınıf arkadaşları 30 yıl sonra buluştu
KARDEMİR’de işçilere ‘Çalışma Sevinci’ semineri verildi
YEREL HABERLER KARDEMİR’de işçilere ‘Çalışma Sevinci’ semineri ...
KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak açıkladı
YEREL HABERLER KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak ...
"Türkiye Öğretmenler Kupası" ödül töreni
YEREL HABERLER "Türkiye Öğretmenler Kupası" ödül töreni
Organ bağışı hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Organ bağışı hayat kurtarıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X