KARDEMİR’de Mustafa Yolbulan dönemi

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Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu toplantısında yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu.

KARDEMİR AŞ.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, KARDEMİR'de TTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldığı belirtilerek, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan olurken, Başkanvekilliğine ise Ömer Faruk Öz seçilmiştir. Yapılan toplantıda ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Erdoğan, üyeliklere Murat Yolbulan, Talat Yılmaz, Hüseyin Çağrı Güleç ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir" denildi.

KARABÜK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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