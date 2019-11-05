Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları yaptığını söyledi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park yapımı çalışmasına, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de istinat duvarı çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.
KARABÜK
05 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 05:51
- GÜNEŞ 07:18
- ÖĞLE 12:38
- İKİNDİ 15:22
- AKŞAM 17:49
- YATSI 19:10