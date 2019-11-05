POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret

KYK burs ücretleri ne kadar olacak?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan ve göreve başlayan 1. sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban ilk ziyaretine Vali Fuat Gürel’e gerçekleştirdi.

POMEM Müdürü Çoban’ı makamında kabul ederek bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

KARABÜK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:49

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.