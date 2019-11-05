Mantar toplarken kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekipleri buldu

Karabük Safranbolu ilçesinde babası ile birlikte ormanlık alanda mantar toplarken, kaybolan zihinsel engelli kızı Jandarma ekibi bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Kent orman mevki'inde babası Necmettin Boduç ile birlikte ormanlık alanda mantar toplayan zihinsel engelli Hanım Boduç (38) kayboldu. Kızının olmadığını fark eden baba ormanlık alanda aramasına rağmen kızını bulmayınca Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 saat süren çalışma sonrası kayıp kızı bularak babasına teslim etti. Kızına kavuşan baba Boduç, jandarma ekiplerine tek tek sarılarak teşekkür etti.

KARABÜK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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