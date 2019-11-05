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KARDEMİR’e sürdürülebilir üretimde birincilik ödülü

İHA

Türk sanayisinin öncü kuruluşlarından biri olan KARDEMİR'e sürdürülebilir üretimde birincilik ödülü verildi.

KARDEMİR’e sürdürülebilir üretimde birincilik ödülü

Türk sanayisinin öncü kuruluşlarından biri olan KARDEMİR’e sürdürülebilir üretimde birincilik ödülü verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, düzenlenen ülkenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2019 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde KARDEMİR, "Büyük Ölçekli İşletme Sürdürülebilir Üretim” Kategorisinde “Hammadde Yerlileştirme ve Sürdürülebilir Üretim Performanslarının Artırılması” projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.
Ödülle hak kazanan projeler, KOBİ, Büyük İşletmeler ve Kamu olmak üzere üç kategoride belirlendi. Bağımsız denetimciler tarafından yapılan ön değerlendirme ve yerinde inceleme sonucunda KARDEMİR “ Büyük Ölçekli İşletmeler Sürdürülebilir Üretim ” kategorisinde 8 finalist arasından birinci seçildi.
İşletmelerde verimlilik artışını desteklemeyi, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan 2019 Verimlilik Proje Ödülleri, Ankara KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.
“Hammadde Yerlileştirme ve Sürdürülebilir Üretim Performanslarının Artırılması” projesiyle Büyük Ölçekli İşletme Sürdürülebilir Üretim Kategorisinde birinci olan KARDEMİR’in ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere tarafından KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’a takdim edildi.
Düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında verimlilik konusunun, herkesin ömür boyu yerine getirmesi gereken toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, işletmelerin verimlilik konusundaki gelişiminin ülkenin rekabet gücüne güç katacağını belirtti. Verimlilik Ödülleri'ne bu yıl yapılan başvurulardan 181'inin değerlendirmeye alındığını belirten Büyükdede, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının en önemli nedenlerinden birinin verimlilik konusundaki bilinç düzeyi olduğunu dile getirerek, rekabetçi işletmelerin çokluğunun ülkelerin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.
İki bakan Yardımcısının elinden birincilik ödülünü alan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’da tören sonrası yaptığı açıklamada, Kardemir’in Verimlilik Proje Ödül Töreninde sahneye ilk kez birinci olarak çıktığını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine yönelik gayretlerimiz, bize bu anlamlı ödülü kazandırdı. Projeye katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu tür projelerin devamlılığını diliyorum” dedi.
“Şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmesi ancak verimlilikle mümkündür” diye konuşan Soykan “ KARDEMİR’de bir taraftan üretim kapasitelerimizi artırırken, diğer yandan ürün çeşitliliğimizi katma değerli yüksek ileri teknoloji ürünlerle artırıyoruz. Ama asıl olan tüm üretim proseslerinde verimlilikleri artırmak, minimum maliyetlerle, maksimum verimleri yakalamaktır. Eğer işletmelerimizi verimli çalıştıramazsak, rekabetin en keskin olduğu sektörlerden biri olan demir çelik sektöründe, rekabet edemez ve pazarda yer alamazsınız” dedi.
Birincilik ödülünün özellikle sürdürülebilir üretim kategorisinde alınmış olmasının, kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Soykan, tüm ekibimden de bu başarının sürdürülebilir olmasını beklediğini de ifade etti.
KARDEMİR, 2015 yılında "Kontinü Haddehane İşletme Etkinliğinin Artırılması Projesi" ile Büyük Ölçekli Süreç İyileştirme kategorisinde ikincilik, 2018 yılında "Ray Profil Haddehanesinde Üretim Kalite ve Verimlilik Artışı Projesi" ile üçüncülük ödüllerine layık görülmüştü.

KARABÜK

05 Kasım 2019 Salı

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