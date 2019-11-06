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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

– Karabük’ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanlar Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetimde şüphelendikleri aracı durdurdu. Ekipler D.U, H.B ve H.İ.B isimli şahısların aracında ve üzerinde yaptığı aramada 2 adet extacy, 3 adet captagon ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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