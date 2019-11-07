Tedavi edilen Çinli turistler hatıra fotoğrafıyla ayrıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenen Çinli turistler tedavilerinin ardından hastane yönetim ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.

Tarihi Çarşı bölgesinde kaldıkları tarihi otelde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü'nün tedavileri tamamlandı. Hastane yönetimi ve personeli turistlerle yakından ilgilenirken, turistler hastaneden ayrılırken hatıra fotoğrafı çektirildi.

KARABÜK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.