Vergili: "8 Kasım Karabük’ün var olma günüdür"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5 Nisan 1994'te dönemin hükumeti tarafından özelleştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde kapatılmasına kararı verilen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için 8 Kasım 1994'te yapılan eylemin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vergili, mesajında, 8 Kasım 1994’te hayatın durdurulduğu Karabük'teki eylemlerin unutulmadığını belirtti. Vergili, şunları kaydetti:

"Azmin, inancın, birlikteliğin, insanların inandıkları dava için bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en güzel örneği, bir şehrin ben yaşamak istiyorum diye haykırdığı, tek yürek, tek vücut olduğu gün 8 Kasımdır. KARDEMİR bugün üretiyor ve ayakta kalıyor, yatırımlar yapıyor ise bu çelik işçisinin gösterdiği sabrın, üretimden gelen gücünün başarısıdır. Bunu kişiselleştirmek isteyenlere geçmişte olduğu gibi gelecekte de asla müsaade etmeyeceğiz. Herkes çelik işçisinin azmine, çabasına ve davasına olan inancına saygı göstermek zorundadır. Çünkü Karabük olarak bir daha 8 Kasımları, bir daha acı tecrübeleri yaşamak istemiyoruz."

25 yıl önce Karabük halkının, siyasetçisi, esnafı ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir destan yazdığını aktaran Vergili, bu tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini, bu yüzdende Karabük’teki bütün olayların içinde olacaklarını kaydetti.

KARABÜK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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