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Diş hekimi adayları önlüklerini giydi

İHA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2012020 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme ile Diş Hekimliği Fantom ve Preklinik Laboratuvarı açılış töreni yapıldı.

Diş hekimi adayları önlüklerini giydi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2012020 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme ile Diş Hekimliği Fantom ve Preklinik Laboratuvarı açılış töreni yapıldı.
KBÜ Teknoloji Fakültesi binasında Fantom ve Preklinik Laboratuvarı açılışı ile başlayan program, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda devam etti. Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Ustaoğlu, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ'nün 2007'de kurulduğunu, o gün iki bina ile eğitime başladığını söyledi. KBÜ'nün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü, Türkiye'de ilk 10'a, dünyada da bin üniversite arasına girdiğini ifade eden Yaşar, "Karabük halkı ize çok büyük katkı verdi. Hocaların, eğitmenlerin ve öğrencilerin de büyük bir katkısı oldu. 12 yıllık bir üniversitenin dünyanın bin üniversitesi arasında olması gerçekten büyük gurur verici bir olay. Aileler olarak, çocukların dünyada ilk bin üniversite arasında bulunan bir üniversitede okuyorlar. Bununla gurur duyabilirsiniz. Diş Hekimliği Fantom ve Preklinik Laboratuvarına 10 milyon liralık yatırım yaptık. Kısa sürede bu yatırımı gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Bu yatırımlara da devam ediyoruz" diye konuştu.
Öğrencilerin, Karabük Üniversitesinin adını bir adım daha öne çıkaracak bir çalışma yapacağına inandığını aktaran Yaşar, şuları kaydetti:
"Biz, hocalarımız buna gayret gösterecek, kendilerini daha iyi yetiştireceklerine eminim. Üniversite olarak ilk 10'a, bine girdiğimizde öğrencilerimizin de buralarda olması çok önemli. Yarın Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) gireceksiniz, 4050 kişi üniversitemizden çıkacaktır."
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Ustaoğlu da öğrencilere eğitim dönemlerinde başarıla diledi.
Karabük'ün bir cumhuriyet kenti olduğunu, Safranbolu ilçesiyle tarihin derinliklerine gidildiğini, diğer ilçeleriyle birlikte de yaşanılmak istenen bir kent olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Diş Hekimliği Fakültemizle birlikte Karabük ve çevresini herkesin yaşamak istediği bir yöre haline gelmesine çok büyük katkı sağlamış bulunuyoruz. Üç sene sonra ilk mezunlarımızı vermiş olacağız. Diş Hekimliği Fakültemizin, Türk diş hekimliğine ne kadar büyük hizmetler yapacağının bugün açılışını yaptığımız fantom laboratuvarında görmüş bulunuyoruz. Nasıl bir binanın temeli o bina için çok önemliyse, diş hekimliği eğitiminin temeli de 'preklinik' dediğimiz fantom laboratuvarımızdır" dedi.
Konuşmaların ardından Yaşar, Ustaoğlu ve akademik personel tarafından diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri giydirildi.

KARABÜK

08 Kasım 2019 Cuma

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