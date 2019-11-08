Polat'tan 10 Kasım mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Vatan topraklarında hür yaşamamızı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalı ve her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

KARABÜK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.