Karabük'te belediye çalışmaları

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmaların Kapullu ve 100. Yıl mahallelerinde devam ettiğini söyledi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmasının yapıldığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise asfalt çalışmalarına 100. Mahallesi'nde devam ettiğini aktaran Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

KARABÜK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.