Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

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Karabük'te seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1065. Sokak'ta seyir halinde olan Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan otobüsün yandığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yakıt deposundan çıktığı düşünülen yangını kısa sürede söndürürken, otobüsün boş olması faciayı engelledi.

Ekipler yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı.

KARABÜK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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