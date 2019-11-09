Vali Gürel'den ebru sergisini ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde ebru sergisini ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel beraberinde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte Ebru Sanatçısı Şebnem Selçuk tarafından açılan ebru sergisini gezdi.

Ebru sanatçısı Şebnem Selçuk ile birlikte sergiyi gezen Gürel, "Şebnem Hanımın 'Safranbolu Türkülerinin Ebru ile Dansı' adlı sergisini büyük bir hayranlıkla dolaştım. Ebru sanatının maharetli ellerde ve sevgi dolu yüreklerde nelere dönüşebileceğini, neleri ifade edebileceğini bu sergide gördüm. Serginin açılmasında emeği geçen başta Şebnem Selçuk Hanımefendi olmak üzere herkesi tebrik ediyorum" dedi.

KARABÜK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.