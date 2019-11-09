Eflani'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Eflani Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya; Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Koç, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri, kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

KARABÜK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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