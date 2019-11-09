Başkan Çaylı’dan 10 Kasım mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81 nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çaylı, mesajında şu düşünceleri paylaştı;“ Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81.nci yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçmiş büyük bir lider olarak tüm dünyada takdirle anılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum ” ifadelerini kullandı.

KARABÜK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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