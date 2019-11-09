Arkadaşının şehit olduğunu hastanede öğrendi, yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG’li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak’ın aynı operasyonda şehit düşen arkadaşı ile şakalaştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması duygulandırdı.

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan ve GATA’da tedavisi süren Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak, silah arkadaşı Erdoğan Türkel’in şehit olduğunu hastanede öğrendi. Acı haberi alan Islak’ın aynı operasyonda görev aldığı silah arkadaşı için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım izleyenleri duygulandırdı. Islak’ın şehit silah arkadaşıyla şakalaştığı anların görüntülerinin yer aldığı paylaşımda “Seninle yeri gelir çocuk gibi oynardık. Yeri geldiğinde de dağları kaldırırdık. Şehidim nur içinde yat. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

KARABÜK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.