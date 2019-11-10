KARDEMİR çalışanları Atatürk için saygı duruşunda

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Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) çalışanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ÜN ebediyete intikalinin 81. Yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında KARDEMİR çalışanları tarafından saygı ile anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla çalışanlar işlerini bırakarak İstiklal Mücadelesinin önderini anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

KARABÜK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 19:05

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