TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor : 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’a 50 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Ferdi Karadoruk xx, Murat Erölmez xx
Kardemir Karabükspor: Olcay x, Arda x, Sezer x, Tuğrul x, Emre x, Oğuz x, Toykan x (Melih Berat dk. 59 x), Abdullah x, Cihan x (Berkay Yılmaz dk. 77 ?), Berk x (Ömer dk. 68 x), Batuhan x
Sakaryaspor: Oğuz xxx, Canberk xxx, Özgür x (Orkun dk. 39 xx), Abdulaziz xxx (Okan dk. 72 x), Taşkın xxx, Berk İsmail xxx, Aydın xx, Yaser xxx (Zeki dk. 81 x), Denis xxx, Berkay xxx, Ümit xxx
Goller: Berkay (dk. 16), Berk İsmail (dk. 54 pen. v76), Yaser (dk. 58), Denis (dk. 83) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Sezer, Arda (Karabükspor), Denis, Ümit (Sakaryaspor)
KARABÜK
10 Kasım 2019 Pazar
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