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Fidanlar toprakla buluştu Karabük'te "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası ...

İHA

Karabük'te, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde yapılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında öğrenciden, sağlıkçıya, çiftçiden protokol üyelerine 7'den 70 67 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Fidanlar toprakla buluştu Karabük'te "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 67 bin fidan toprakla buluştu

Karabük'te, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde yapılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında öğrenciden, sağlıkçıya, çiftçiden protokol üyelerine 7'den 70 67 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ağaçlandırma alanında yapılan törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ormancılar, sağlıkçılar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Vali Fuat Gürel, Türkiye'de 2023, Karabük'te 6 noktada fidan dikimi yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 3 saat içinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak çok önemli bir rekora imza atacaklarını ifade eden Gürel, "Güzelliklerde rekor denemek çok önemlidir, bu da çok önemli. 2023 notası da çok önemli, Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfta bulunarak böyle bir rekor denemesi yapılıyor. İlimizi yeşilin çok yaygın olduğu, yüze 71 ormanlarla kaplı bir şehirde yaşıyoruz. Ama ülkemizin ormanı olamayan, orak bölgeleri olduğunu da biliyoruz. Nice milyonlar diksek de yine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Geleceğimize daha yeşil bir Türkiye bırakmak hepimizin amacı. İlimizde de bu gayret bugün gerçekleşmiş olacak. Gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakırken, yeşil bir Türkiye'yi de bırakmış olacağız. Onlara ne yapsak azdır, onları ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar güzel bir ülke bırakırsak, onlarda kendilerinden sonra gelenlere iletmiş olacaklar" diye konuştu.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da fidan dikiminin hayırlı olmasını diledi.
Karabük 67 bin fidanın toprakla buluşacağını aktaran Ünal, şunları kaydetti:
"Gelecekte iyi beyinler elde etmek istiyorsak, bugünden çocuklarımızı en güzel eğitim imkan ve araçlarını kullanarak yetiştirmek zorundaysak, güzel bir hava ve iyi şeyler elde etmek, meyvelerinden faydalanmak istiyorsak da bugün fidan dikmemiz gerekir. Bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Türkiye'nin her yerinde bu anlamlı güne katılanlara teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın gelecekte çok güzel meyveleri olacağını da bugünden görüyorum."
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise ileriye dönük bir çalışma yapılacağını belirtti.
Fidan dikiminin inanç sisteminde de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Güneş, "Yapılan iş, hem dünyamız için hem de gelecek dünya için önem arz eden bir durum. Bir fidan dikilmesi, bir nefes, bir hayat bunlar önemli şeyler. Semboller önemlidir ama bir şey daha önemlidir, yaptığımız bu işin takibi gerekiyor. Bundan sonrada bu diktiğimiz fidanların bakımını, yaşatılmasını, hayata kazandırılması konusunda gereken titizliği yapmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da KBÜ kurulduğundan bugüne 100 binlerce ağaç dikildiğini, üniversiteye gelen her konuk adına bir ağaç dikildiğini ve kendisine ağaç sertifikası verildiğini, bu geleneği sürdüreceklerini kaydetti.
Konuşmaların arından Vali Gürel, protokol üyeleri ve katılımcılar belirlenen fidan dikme alanına 600 fidanı dikti, diklen fidanlara can suyu verildi.

KARABÜK

11 Kasım 2019 Pazartesi

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