Vargeloğlu'ndan okullarda inceleme

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Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 2019 Temel Eğitim Yapım Programı kapsamında inşaat ve restorasyon çalışması devam eden Safranbolu ve Eflani ilçelerindeki okullarda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Safranbolu Kalealtı İlkokulunun restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vargeloğlu, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ten okulun durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Şube Müdürü Ayhan Yılmaz da hazır bulundu.

Ardından Eflani ilçesinde yapımına başlanan 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatını yerinde inceleyen Vargeloğlu, Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sever ve yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.

KARABÜK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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