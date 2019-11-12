KARDEMİR ile Milli Eğitim arasında protokol

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Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) iş birliğinde "Bağlı Ortaklık, Taşeron, Alt İşveren ve Müteahhitlere Açılacak Kurslara" ilişkin protokol imzalandı.

KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu arasında imzalanan protokol ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR iş birliğinde, işyerinde bağlı ortaklık, taşeron, müteahhit, alt işverenlerin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştıracakların mesleki eğitimleri, her türlü yaygın eğitim programları ve modül kurs programları verilerek belgelendirmeleri yapılacak.

KARABÜK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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