Vali Gürel'den sporculara ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, 7 adet çok amaçlı salonu bünyesinde barındıran Çok Amaçlı Spor Salonunu ziyaret ederek, daha önce "Karabük'te Spor KARDEMİR ile Büyüyor" projesi kapsamında imzalanan protokole KARDEMİR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alımı yapılan spor malzemelerinin sporculara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi alırken, güreş, boks, judo, atletizim, voleybol, taekwando, cimnastik ve eskrim salonlarını ziyaret ederek, antrenörler ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya’nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Erkekler K44 61 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Alican Özcan'ı tebrik ederek altın ile ödüllendiren Vali Gürel, sporcu ve antrenörü ile bir süre sohbet ederek başarılarının devamı diledi.

KARABÜK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.