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Yolbulan, mezun olduğu TED Kolejini ziyaret etti

İHA

Yolbulan, mezun olduğu TED Kolejini ziyaret etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan 19731979 yılları arasında eğitim gördüğü TED Karabük Kolejini ziyaret etti.
TED Karabük Koleji Okul Müdürü Kerim Barçın ile bir araya gelerek bir süre sohbet eden KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 40 yıl önce mezun olduğu okuldaki unutamadığı anılarını ve okulun o dönemki eğitim şartlarını paylaştı.
Ziyarette, TED Karabük Kolejinin 1964 yılında orta kısım ile başladığı eğitim faaliyetlerinin her geçen yıl gelişerek büyüdüğüne ve eğitim kalitesinin hiç bir zaman kaybedilmediğine dikkat çeken Yolbulan “Almış olduğum eğitimin temeli bu okula dayanıyor. Çok kıymetli öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi her zaman minnet ve şükranla anıyorum. Ahirete intikal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Kerim Barçın’da, “Okulumuz mezunu bir öğrencimizin bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KARDEMİR’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak okulumuzu ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti. O dönemde de okulumuzun en başarılı öğrencilerinden biri olan Mustafa Yolbulan’a yeni görevinde de üstün başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KARABÜK

12 Kasım 2019 Salı

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