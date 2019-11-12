Karabük'te altyapı çalışmaları

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Karabük Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin kentin geleceği için alt yapı çalışmalarına 5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi. Vergili, "5000 Evler Mahallesi'ndeki yeni yerleşim bölgelerinde alt yapı çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Alt yapı çalışmalarımız sadece yeni yerleşim bölgelerinde değil, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecektir. Amacımız Karabük’ün geleceğine kalıcı çözümler üretmektir" dedi.

KARABÜK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:58

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