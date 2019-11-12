Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı: 1 yaralı

-KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yüklü çekici, hafriyat sahasına daldı. Kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde KarabükBartın yolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Mustafa Aygün (53), idaresindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, rampada kontrolden çıkarak, belediyenin hafriyat sahasına daldı. Ambulans yan devrilirken, kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ambulansın Bartın´dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.
KARABÜK
12 Kasım 2019 Salı
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