Köprüde zincirleme kaza: 4 yaralı

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KARABÜK´te, köprüde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, KarabükZonguldak yolu üzerinde bulunan Filyos Köprüsü'nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Ali Koymat'ın (52) kullandığı 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet Işıldak (45) yönetimindeki 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Koymat´ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini demir korkuluklar önledi. Kazada, sürücüler ile Nacide Koymat (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü olarak geçişlerin sağlandığı yol, araçların kaldırılmasından sonra trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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