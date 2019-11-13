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"Peygamberimiz ve Aile" konferansı Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir ...

İHA

Karabük İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

"Peygamberimiz ve Aile" konferansı Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç: "Batı tarzı yaşantılar, sosyal hayattaki değişimler, modern hayat ve popüler kültürün dayatmaları, sosyal hayatımıza, evlilik hayatımıza yön vermemeli, verememeli"

Karabük İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.
Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, ailenin İslam'ın, toplumun vazgeçilmezi olduğunu, en sağlam sütunlardan birisi olduğunu, 'insan' denildiğinde akla ailenin geldiğini söyledi.
Allah'ın insanı bir erkek ve dişide yarattığını, bir erkeği ve dişinin tek başına tam bir insan olamadığını ifade eden Dinç, "Kamil bir insan olamıyor. Bunun için Rabbimiz, Hz. Adem Aleyhisselamı (s.a.v.) yarattığı zaman yine ona kendi cinsinden eşini yarattı. Buyurdu ki, 'Sen ve eşin cennette yerleşin, cennette ikamet edin sizin yeriniz yurdunuz burası. Ancak şuna da dikkat edin' diyerek cennette onları bir sınava tabi tutmuştu. Ama insan cennetteki ilk sınavını kaybedince yeryüzüne gönderildi. Yeryüzüne gönderildiği andan itibaren o kaybettiği mutluluğu aramaya başladı. Tek başına o mutluluğu elde edemeyeceğini anladı. Yeryüzüne gönderildikten sonrada insan eşini aradı. Hz. Adem ile Hz. Havva Annemiz buluştuktan sonra yeniden tevbe istiğfar ettiler. Kaybettiklerini bulmanın çabası içerisine girdiler. Yitirdikleri cennetlerine kavuşmak için çaba sarf ettiler. İki insan bir araya geldi, erkeği ve dişisiyle bir aile oluşturdu. İnsan artık yeryüzünde Rabbinin rızasına ve cennetine kavuşmak için bir imtihana tabi tutuldu" dedi.

"Bekarların evlenmesi için yardımcı olmamız gerekiyor"
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir insanın yeryüzünde yapılabileceği en büyük hayrın, en büyük şefaatin bekarın evlenmesine vesile olmasını gösterdiğini aktaran Dinç, şunları kaydetti:
"Birtakım kaygılarla evlilikleri geciktirmeyin buyurdular. Kariyer kaygısıyla, geçim kaygısıyla, fakirlik korkusuyla evlilikleri geciktirmeyin, zira vakti gelmiş olan, nasibi çıkmış olan gençlerin evliliklerinde acele ediniz' diye Rabbimiz buyurarak, bu konuda vakti gelmiş olanların evlendirilmesi konusunda acele edilmesini ferman buyurdular. İnsan ne kadar varlık sahibi olursa olsun, insandan daha fakir kim olabilir ki? Evlen konusunda ihmalkarlık göstermemek gerekiyor. İnsanların evliliklerine yardımcı olmak gerekiyor. 'İyi olursa kendisinden, kötü olursa benden bilirler' dememek gerekiyor. Sonuna kadar her halükarda bekarların evlenmesi için yardımcı olmamız gerekiyor."
"Modern hayatın baskısı, popüler kültürün etkisi, bir takım kariyer kaygıları, daha iyi bir gelecek kaygısı, hayırlı, huzurlu yuva kurma önünde bir engel olarak durmamalıdır" diyen Dinç, şöyle devam etti: "Ne yazık ki, artık son dönemlerde son yıllarda bu buhranlar, bunalımlar daha çok yaşanmaya başlandı. Evliliklerin çok uzun süre olmaması, evliliklerin ilk 5 yıl içerisinde tükeniyor olması, kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Bir Müslüman kadın ve erkeğin düşüncesinin temelinde mutlaka Allah ve Resulü'nün izlerinin bulunması gerekir. Batı tarzı yaşantılar, sosyal hayattaki değişimler, modern hayat ve popüler kültürün dayatmaları, sosyal hayatımıza, evlilik hayatımıza yön vermemeli, verememeli. Biz Müslümanız. Fani bir hayatı birlikte yaşıyoruz, ölüm gideceğiz. Mevlanın huzuruna vardığımız zaman içimiz rahat ederek gidebilmeliyiz. Dünya hayatında kazanılacak olan cennetin, aileyle birlikte kurulacağını unutmamız gerekir. Ailelerden mahrum olan, ailelerdeki huzurdan, sükunetten mahrum olan insanların aslında hem dünyalarını hem de ukbalarını kararttığının idraki içerisinde olmamız gerekir."
Evlilikle ilgili araştırmalardan da bilgi veren Dinç, şu ifadelere yer verdi: "2017'de evlenen sayısı 570 bin. 2017 570 bin aile kurulmuş. Aynı yıl boşanan aile sayısı 128 bin. 2018'de evlenen aile sayısı 550 bin. 20 bin düşüş var. Boşanan aile sayısı 140 bin. Evlilikte düşme, boşanmada artma var."
Karabük Valisi Fuat Gürel de ailenin çok değerli olduğunu belirtti. Kötü örneklerin olduğunu vurgulayan Gürel, "Özellikle idarecilik yapınca bir kısım zamanımızı eşinden sıkıntı yaşayan, eşini, çocuklarını terk edenlerin olduğunu bildiğimiz bir toplumumuz da var. Bu tür bölünmüşlüklerin, sıkıntıların yaşandığını da biliyoruz. Aslında çok önemli örneklerimiz var Peygamberimiz bu manada diğer alanlarda olduğu gibi aile hususunda da çok önemli bir örnek. Kendimize şiar edinmemiz gereken şahsiyet. Hayatın içerisinde bir kısım sorunları yaşıyoruz, yaşarken de belki yakınımızdaki eşimize, çocuklarımıza, anne ve babalarımızı bu sorunları yaşatarak belki onları da sıkıntıya sokabiliyoruz. Hayat çok kısa, rüyada olduğumuz bir dünyadayız. Bu rüyada olduğumuz dünyada belki özellikle aile ortamında huzur bulmamız, onlarla iyi vakit geçirmemiz, onları geleceğe güzel bir şekilde taşımamız gerekirken maalesef onları sıkıntı yaşattığımız da olabiliyor" dedi.
Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk de konferansa katılan ve emek veren herkese teşekkür ederek, konferansın hayırlı olmasını diledi.
Konferansa; Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz, Eskipazar Kaymakam Vekili Emrah Bütün, Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, daire müdürleri, diyanet personeli ve vatandaşlar katıldı.

KARABÜK

13 Kasım 2019 Çarşamba

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