Karabük'te asfalt çalışması

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan asfalt çalışması devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5000 Evler Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yeni yerleşim yerlerinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabük’ün her geçen gün daha da geliştiğini, büyüdüğünü ve yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Vergili, ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefleyerek ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapılarak, yeni yerleşim yerlerinin gelişmesine önem verdiklerini belirtti.

KARABÜK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.